動滋券你用了嗎？林騰蛟開放首日親自使用解釋狀況

教育部次長兼體育署代理署長的林騰蛟親自使用動滋券。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署發放的400萬份、面額500元的「動滋券」，今10點開放中籤者至合作業者的店家使用，對於有民眾反應網站掛點，或是消費無法順利抵用的情況，教育部次長兼體育署代理署長的林騰蛟表示，「剛開放時網站壅塞，目前已掌握問題且排除狀況。」

動滋券可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，消費者臨櫃結帳時出示動滋券QR Code，並輸入中籤者身分證號末三碼，即可抵用，林騰蛟表示，「民眾非常踴躍，才剛開放半小時就有500多筆民眾的消費紀錄。」

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針對民眾反應網站無法開啟，或是消費抵用受限的問題，林騰蛟解釋：「系統上並無問題，只是查詢跟領券的人數瞬間過大，目前已掌握且排除問題。」

林騰蛟雖非中籤幸運者，但收到女兒轉送的「動滋券」，今馬上用「父親節禮物」至台北中正運動中心，折抵300元體驗射箭課程，接受射箭國手湯智鈞的專業指導，並在體育用品店購買一件運動服，折抵200元，差額則以現金支付。

湯智鈞雖自己未中籤，但他透露，家人都已順利領券，「他們都很開心，也準備拿來添購登山裝備。」他也大讚林次長的射箭初體驗表現，「很有潛力，表現100分！」

現場也有不少民眾至中正運動中心使用「動滋券」，雖一開始因系統壅塞，結帳一度出現狀況，但櫃台工作人員先開放民眾體驗，之後再釋出「動滋券」抵用，目前使用狀況很順暢。

體育署提醒，「動滋券」QR Code經合作業者掃碼完成消費抵用後，僅提供換貨處理，不得退費或易換現金，購買前應確認消費品項再進行抵用，商品價格如果高於使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付，並可搭配振興三倍券使用，「動滋券」使用期限至明年1月31日截止。

教育部次長兼體育署代理署長的林騰蛟親自使用動滋券。（記者吳孟儒攝）

射箭國手湯智鈞指導林騰蛟。（記者吳孟儒攝）

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