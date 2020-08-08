MLB》背號致敬傳奇強打 紅襪「新同學」單場雙響還沒收全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場迎戰藍鳥，在貝茲（Mookie Betts）交易案中被送往紅襪隊的外野手維杜戈（Alex Verdugo），今不但敲出單場雙響，還在右外野大秀超狂「沒收」全壘打美技，攻、守都亮眼，帶領球隊以5：3擊敗藍鳥。

維杜戈在貝茲交易案中被送往紅襪，球隊最初給了他12號作為背號，這個背號原先是屬於已經轉隊的工具人霍特（Brock Holt），雖然沒有搶背號的問題，不過最後他挑選了「99」號的背號致敬前紅襪與道奇隊的強打拉米瑞茲（Manny Ramirez），也成為紅襪隊史第一人。

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而2局下維杜戈第一次上來打擊，就轟出一支左外野陽春砲幫助紅襪2：1取得領先，接下來8局下紅襪4：3領先時，維杜戈面對藍鳥投手多力斯（Rafael Dolis）又炸裂，再揮出一支左外野陽春砲，也幫助球隊再添保險分，將比數拉開到5：3。

維杜戈美技沒收全壘打。（美聯社）

9局上，面對紅襪後援投手沃克曼（Brandon Workman），藍鳥內野手蕭（Travis Shaw）把球一棒掃向右外野，眼看小白球就要越過是藍鳥牛棚變成一發陽春全壘打，不過維杜戈老早就將球牢牢鎖定，只見他看準球的落點，綜身一躍把球直接收進手套，超狂美技沒收了全壘打，最後紅襪就以2分差擊敗藍鳥。

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