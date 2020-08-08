網球》美網大滿貫再傳退賽潮！瓦林卡等歐洲球星因疫情不打

瓦林卡退出美網。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本月31日開打的美國網大滿貫再傳退賽潮！如今又有三大歐洲球星因擔憂武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，決定放棄飛往紐約冒著風險出擊。

目前女單世界排名第5、烏克蘭人氣美女絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、第7荷蘭悍妞伯騰絲（Kiki Bertens），以及2016年美網男單冠軍、世界第17的瑞士二哥瓦林卡（Stan Wawrinka），都在同日因疫退賽。去年美網首闖女單4強的絲薇托莉娜發表聲明：「我了解並尊敬大會的努力，試圖讓大家處於安全環境，但我仍然覺得不放心，無法讓我和團隊飛到美國去冒這麼大風險。」

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34歲老將瓦林卡，坦承將留在歐洲，專注9月底的法網紅土大滿貫，「防疫、隔離等問題很麻煩，還有許多不確定因素，我對美網舉辦充滿疑問，在這種情況下，我暫時不想飛去美國。」至於伯騰絲的態度也一樣，都以交通方便、限制較少的法網為主。

先前世界男單第2的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已經放棄美網衛冕，澳洲現任世界球后芭提（Ash Barty）、「火爆浪子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、俄國好手帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova ）等球星，也都因為疫情不願參賽。

絲薇托莉娜退出美網。（資料照，美聯社）

伯騰絲退出美網。（資料照，美聯社）

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