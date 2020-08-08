NBA》沒上過場的KD爽領百萬美元獎金 籃網連2年晉季後賽

籃網隊明星前鋒杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兵力吃緊的籃網隊穩紮穩打，今挾119：106擊退國王人馬，天助自助搶下NBA季後賽門票，現以1.5場勝差領先老八魔術，暫居東部第7種子，至於全季養傷連一場都沒打的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），拜當初合約所賜，照樣獲得100萬美金（約2976萬台幣）激勵獎金。

美媒《ESPN》專家馬克斯（Bobby Marks）指出，儘管杜蘭特復健調整還未上過場，但隨著籃網躋身季後賽，KD仍獲百萬美元獎金，儘管這筆意外之財，對於身家豐厚的他來說，只不過是小菜一碟。現年31歲的杜蘭特，去年夏天離開待了三年的勇士隊，與籃網簽下四年1.64億美元（約48.8億台幣）的頂級天價合約，但他本季仍因先前右腳跟腱斷裂的嚴重傷勢而休兵，預計下季才能披掛上陣。

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籃網明星主控厄文（Kyrie Irving）堅決反對復賽，加上多名球員感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），人手不足下進入奧蘭多迪士尼隔離園區，復賽5戰卻搶得3勝，戰績33勝36負排東部第7，同時連續兩季躋身季後賽。

籃網隊今搶下NBA季後賽門票。（美聯社）

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