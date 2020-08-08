飛鏢》與正妹鏢手吳煜茹比準度 鄭達鴻指出棒球與飛鏢的共通點

鄭達鴻（左）與飛鏢國手吳煜茹（右）一起射飛鏢。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「DARTSLIVE TAIWAN」今發表最新飛鏢機種「DARTSLIVE3」及舉辦公益飛鏢賽，賽事收入將用於飛鏢運動偏鄉關懷和原住民棒球協會偏鄉推廣使用。前職棒球員、現任原民棒協副理事長鄭達鴻也親臨現場「射一把」，他認為，棒球和飛鏢都講求專注度，推薦年輕選手可以將射飛鏢列為訓練項目。

最新機種「DARTSLIVE3」運用SEGA集團獨家的特殊感應技術，製成的高度鏢靶感應靶面，能以感應孔為單位精準紀錄飛鏢落點，並將飛鏢至紅心中央的平均距離視覺化，透過實際數值檢視玩家的飛鏢技巧及穩定度，準確地掌握玩家的擲鏢落點趨向。

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鄭達鴻（左）與飛鏢國手吳煜茹（右）一起射飛鏢。（記者吳孟儒攝）

鄭達鴻今與飛鏢鏢手吳煜茹一起體驗新機種的「棒球情境模式」，雖畫面為熟悉的打擊畫面，卻不如過往在棒球場表現得如魚得水，他笑說：「真的不簡單，但其實棒球與射飛鏢的共通點為講求專注度，棒球得對準球去打，射飛鏢則是得瞄準靶心，我會建議年輕選手可以透過練飛鏢訓練專注度。」

擁有5年射飛鏢經驗的正妹鏢手吳煜茹，2017年至日本參加U22錦標賽，奪回國際女子組亞軍，她說：「加入情境模式後，除了射得準，還得最佳的掌握時機點，實際體驗確實不容易。」對於此次賽事與公益活動結合，本身為阿美族的她，也認為是好事一樁，希望可以幫助到更多偏鄉小朋友。

飛鏢國手吳煜茹。（記者吳孟儒攝）

飛鏢國手吳煜茹。（記者吳孟儒攝）

鄭達鴻（左）與飛鏢國手吳煜茹（右）一起射飛鏢。（記者吳孟儒攝）

飛鏢國手吳煜茹。（記者吳孟儒攝）

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