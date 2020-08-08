中職》高中球速才130公里 沒有湯登凱就沒有魏碩成

魏碩成。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟23歲左投魏碩成近期升上一軍，定位為中繼投手，今天有機會完成生涯初登板，由於他是去年選秀兄弟第二輪指名好手，表現如何備受關注。

魏碩成是台中人，兒時為了給外婆帶，與姐姐在宜蘭求學，就讀當地柯林國小，他笑說，「小時候很皮，有一次拿樂樂棒球丟女同學的頭，老師看臂力不錯，就叫我去棒球隊，我是柯林少棒第一批球員。」

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柯林少棒畢竟是社團球隊，魏碩成升上三星青少棒全部打掉重練，他表示，國中打球滿辛苦的，因為不是三星少棒體系上來的，底子又不好，有一陣子有點排斥打球。

國中畢業魏碩成想回家鄉中農或西苑青棒發展，但當時身高不到170公分，當投手被嫌身材不好，無法受到青睞，在三星青少棒教練引薦下，他來到善化青棒打球，高一左手肘韌帶脫離開刀，休了半年回到投手丘，高中直球均速勉強丟到130公里，畢業跟同梯戰友到成軍沒幾年，且名不見經轉的遠東科大打球。

魏碩成說，一進大學他就可以報名比賽，覺得自己很厲害，態度開始狂妄，總教練湯登凱為了磨他性子，大比賽、赴韓移地訓練都沒帶他去，只能投小比賽，直到大二下學期才「解禁」。

遭教練團冷凍，魏碩成非常不甘心，不斷苦練提升能力，將阻力化成動力，有一次湯登凱找魏碩成談話，「你知道我為什麼要這樣對你嗎?因為你腦袋螺絲鬆掉了，我要把它鎖緊，記住，不要再鬆了。」

魏碩成坦言，小時候脾氣就十分暴躁，高中老師為了磨他的個性，常叫他拿筆寫字，他一個老大不爽就翻桌，老師還是很有耐性教導，湯登凱教練也是如此，是他的恩師，「如果沒有湯教練，我想我應該沒辦法打職棒，因為他，我脾氣真的改很多。」

後來魏碩成逐漸投出成績，入選2018年世大棒、U23世界盃國家隊，愈投愈有信心，去年選秀兄弟以第二輪指名選進他，簽約金380萬元。

魏碩成笑說，「去年選秀我在荷蘭港口盃集訓，和江國豪、蘇俊璋一起，第一輪他們兩人被挑到，我就想說應該沒機會了，沒中也沒關係，準備跑去洗澡，沒想到剛要踏進浴室，就聽到兄弟指名我，當場腳就軟掉了。」

魏碩成高中、大學都非名校出身，靠著湯登凱拉一把步上正軌，，今天他只要登板投球，就是遠東科大校史第一位出賽的職棒球員，對於個人或學校而言，都是歷史性一刻。

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