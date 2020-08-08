日職》西武洋投160公里火球連發無用 渡邊諒纏鬥13顆敲逆轉安

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅洋投蓋瑞特（Reed Garrett）今天在客場札幌巨蛋面對日本火腿，他飆出162公里追平日職史上第二快球速，但他和日本火腿打者渡邊諒纏鬥13顆球，蓋瑞特最後丟一顆160公里速球仍被對方擊出逆轉安打。西武獅終場以6：7吞敗。

7局上打完西武獅以6：2領先，下半局火腿隊展開反攻，2出局後杉谷拳士敲二壘安打追回1分，並趁西武中外野手鈴木將平接球失誤上到三壘。近藤健介敲安攻回1分，中田翔揮出二壘安打再拿1分，追至1分差。

請繼續往下閱讀...

西武獅洋投蓋瑞特。（資料照，美聯社）

該局火腿隊2出局攻占一、二壘，西武換蓋瑞特後援，橫尾俊建敲內野安打上壘，火腿攻占滿壘，輪到渡邊諒打擊。蓋瑞特這時全丟速球，最快投到162公里，但雙方對決的第13顆球，渡邊諒把160公里速球擊出三、游間穿出去安打，帶有2分打點，火腿單局攻5分，以7：6逆轉，最後收下勝利。

《Sponichi Annex》報導，蓋瑞特此役飆到162公里，追平前巨人洋投庫恩（Marc Kroon）、卡米內洛（Arquimedes Caminero），並列日職史上第二快。蓋瑞特今帳面上投0.1局被敲2安沒有掉分，賽後防禦率為0.54。

火腿先發有原航平投5局失6分無關勝敗，中繼1局無失分的井口和朋拿到本季首勝，玉井大翔後援1.1局關門守成，獲得生涯首次救援成功；西武投手宮川哲面對3名打者都沒有解決，被敲2安、投1次保送，失掉3分，吞本季首敗。

日本火腿隊本週和西武獅的6連戰，前5場打完取得4勝1敗的成績，近期為3連勝，目前戰績20勝20敗2和，勝率來到五成，排在太平洋聯盟第四，和第三名的羅德隊僅0.5場勝差。

火腿渡邊諒。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法