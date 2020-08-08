中職》二軍採日式教育 大學恩師：魏碩成去兄弟很好

中信兄弟左投魏碩成。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟23歲左投魏碩成近期升上一軍，可望成為第一位在職棒出賽的遠東科大畢業校友，他視遠東總教練湯登凱為恩師，還說「如果沒有湯教練，我應該沒辦法打職棒。」

遠東科大棒球隊2012年成立，湯登凱原本在東石青棒教球，後來決定回家鄉接遠東總教練一職；湯登凱為捕手出身，打過台灣大聯盟和中職，退役後即到基層教球。

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湯登凱說，魏碩成在善化高中並不出色，可能還沒開竅，剛上大學個性很皮又懶散，為了教導他，刻意不讓他報名大比賽，也不帶他去南韓移地訓練，挫挫銳氣，要魏碩成自己想通，大二下學期開始解禁，愈投愈好。

湯登凱認為，魏碩成有左投優勢，天分不錯，但就是控球不好，進職棒要再加油，「其實我還滿意外他選秀第二輪就被選到，以為會掉到第3、4輪，他進兄弟很好，因為兄弟二軍是採日式教育，教練盯球員盯得緊，各方面都很要求。」

遠東科大並非棒球名校，不過近兩年甲組成棒春季聯賽奪第4、5名，在30幾支參賽隊伍當中能有此戰績實屬不易，湯登凱說，因為資源較為不足，最好的高中球員會選擇旅外、選秀，再來是去文化大學、國體大等名校，再下來是去城市隊，「我們只能撿素質比較沒那麼好的球員。」

近年率隊打出佳績的關鍵，湯登凱指出，「球隊一年大概招生15名球員，跟其他大學、業餘球隊比，我們球員一個個拉出來，絕對比不上別人，沒有大牌球員，所以我們打團體戰，運用積極戰術作戰，沒有個人，只有團隊。」

湯登凱說，「韓職英雄隊二軍每年都會來遠東科大春訓，我們也會到韓國移地訓練，透過不斷交流讓球員成長。」

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