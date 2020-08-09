悍將新洋將邦威對決統一 今日賽事預告與轉播

富邦投手邦威（記者黃志源攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，第一場是勇士對決費城人，第二場是藍鳥對決紅襪，第三場是巨人對決道奇，勇士將派出萊特（Kyle Wright）對決費城人阿里耶塔（Jake Arrieta），國聯東區的兩隊將會擦出什麼火花呢?第三場是巨人對決道奇的比賽，巨人將派出奎托（Johnny Cueto）對決道奇克蕭（Clayton Kershaw），上次因克蕭臨時遭到替換所以無緣對決，這次兩人會激起什麼火花呢?記得收看轉播囉!

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NBA方面有四場對決，分別為湖人對決溜馬、太陽對決熱火、公鹿對決獨行俠和快艇對決拓荒者，湖人近期近況不佳，若繼續輸球恐丟失聯盟戰績第一的寶座，詹姆斯（LeBron James）能否幫助球隊穩住陣角?公鹿對決獨行俠有望看到字母哥安德托昆波（Giannis Antetokunmpo）對決東契奇（Luka Doncic），雙方會如何表現呢，別忘了收看轉播囉!

中職明天有兩場賽事，第一場為樂天桃猿對決中信兄弟，樂天將派出洪聖欽對決兄弟周磊，第二場為統一獅對決富邦悍將，統一獅將派出施子謙對決富邦悍將新洋將邦威，邦威會繳出什麼樣的成績呢，鎖定轉播為選手加油囉!

日職部分也有兩場賽事，第一場為西武獅對決日本火腿，第二場是軟銀對決樂天，我國好手宋家豪是否有機會上場呢，喜愛日職的朋友別錯過今天的賽事囉!

MLB

06:00 勇士@費城人 FOX體育

06:30 藍鳥@紅襪 民視

09:00 巨人@道奇 FOX體育

NBA

06:00 湖人@溜馬 緯來體育、愛爾達體育1台

07:30 太陽@熱火 ELEVENSPORTS1

08:30 公鹿@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 快艇@拓荒者 緯來體育（D-Live）

中職

17:05 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育

17:05 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台

日職

12:00 西武@日本火腿 FOX體育2、3台

16:00 軟銀@樂天 FOX體育

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