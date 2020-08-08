高球》錢珮芸馬拉松菁英賽晉級 排第一的高寶璟離開球場都在看片

錢珮芸。（資料照，今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手錢珮芸今在LPGA馬拉松菁英賽第2回合揮出72桿，暫列34名，成功挺進決賽。至於紐西蘭韓裔名將高寶璟，以總桿129桿獨居領先。

錢珮芸在馬拉松菁英賽最佳成績為2017年的第3名，今年由於疫情緣故，她成為唯一參賽台將，首輪抓下5鳥、2柏忌，以68桿作收。今她從第10洞出發，以博蒂繳出好的開始，但手感增溫速度有限，直到第17洞才又進帳1鳥，另吞3柏忌，兩輪繳出低於標準2桿的140桿。

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曾在此2度封后的高寶璟，今繳出9鳥、3柏忌的65桿，繼續穩固寶座，她淡淡表示，「我離開球場也是看Netflix，沒有想太多場上的事。」

事實上，高寶璟世界排名曾高居第一，但近年表現卻走下坡，前一冠已是2018年的美迪惠爾錦標賽，排名跌至55名，急需用冠軍證明自己的身手，她說：「現在大概就像是我和自己的戰爭，最重要的是我能對每次的出手更有信心，那自然會收到好成果。」

至於年度四大賽之一的PGA錦標賽，潘政琮次輪雖有4鳥，卻也吞下4柏忌、1個雙柏忌，以總桿144桿遭淘汰，美國名將「老虎」伍茲兩回合揮出140桿、並列44名。中國李昊桐以132桿，獨居領先。

高寶璟。（法新社）

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