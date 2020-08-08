NBA》昔避談「挺港事件」 勇士主帥柯爾坦言後悔了

勇士主帥柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主帥柯爾（Steve Kerr）去年曾避談火箭總管莫雷（Daryl Morey）的「挺港事件」，不過柯爾日前在節目上再度談及此事時，他對於當時不願多作評論的回應感到後悔，並坦言他的回答真是糟糕透頂。

火箭總管莫雷。（資料照，法新社）

莫雷去年在推特分享「挺香港」的圖片引起軒然大波，讓大批中國網友不滿，紛紛揚言抵制NBA，就連中國媒體央視至今仍未恢復NBA球賽轉播。當時聯盟許多球員、教練都有針對此事做出回應，柯爾最初的發言說道：「這是一件非常奇怪的國際事務，我們很多人都無法理解，我也像大眾一樣在關注這件事，但我不會對此發表太多評論。」

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日前柯爾在美媒《KQED》的播客（Podcast）節目《Political Breakdown》上再度談起「挺港事件」時，他對於最初的回應感到後悔，「當時的回答真是處於一個非常非常尷尬的立場，中國一直是NBA的合作夥伴，並且在美國擁有成千上萬家公司，因此突然被問及這種人權問題時，就像『哦，請給我1秒鐘思考』。」

柯爾強調：「當我被問到這個問題時，我有點反應不及，我想這讓大家都感到驚訝，我的回應很糟糕，我至今仍覺得感到遺憾，我當時表示『沒有評論』，然後說了不相干的話，真是令人尷尬。」

此外，柯爾提到鑑於自己是公眾人物，有責任意識到對這類型的問題做出回應，「當你身為大眾眼底下關注的人，並選擇針對某事做出發言時，你必須接受一切，你得做好準備，有時你也許會搞砸事情。」

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