中職》投出本季第1場完封 洪一中：索沙今天就是索沙

富邦悍將先發投手索沙（右）無四死球完封勝，賽後與總教練洪一中（左）擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕索沙今天獨撐9局，演出中職本季第1場完封，還飆出本季最快球速159公里，連總教練洪一中都大讚「索沙今天就是索沙！」

索沙獨撐9局僅挨5安，演出來台第1場無四死球完封，他指出，賽前跟投手教練吳俊良打賭，如果完投就請他喝咖啡，這場就照教練的要求去做，避免投到熱區讓打者打到，「所以他要買咖啡請我！」

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索沙用115球有34球150公里起跳，9局上讓陳傑憲擊成滾地球出局，測得159公里雖有爭議，聯盟仍承認為本季最快球速，他表示，因為已是最後1局，決定毫無保留吃完比賽，不想再麻煩後援投手。

富邦悍將先發投手索沙演出中職本季第1場完封。（記者陳志曲攝）

洪總認為，索沙狀況很不錯，表現實在太好，用球數也不多，從頭到尾都沒有要換他下來，除非後面有掉1分，張進德6局下的3分砲也很關鍵，讓他投起來更安定，「索沙今天就是索沙！」

張進德表示，索沙這場狀況非常好，彼此的想法都一樣，所以節奏很順利，「最後他只想用直球解決打者，所以狂飆球速，整個能力都激發出來。」

富邦悍將先發投手索沙（右）無四死球完封勝，賽後與隊友擊掌。（記者陳志曲攝）

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