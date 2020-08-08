中職》相隔113天再奪勝投 羅傑斯下半季大復活

中信兄弟先發洋投羅傑斯。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕羅傑斯下半季大復活!今天他對樂天桃猿先發7局被敲5安無失分，相隔113天再奪勝投，拿下單場MVP，中信兄弟全場狂敲17支安打，最終就以11:0大勝而歸，中止4連敗，蘇緯達轟出生涯第7支代打全壘打寫下聯盟紀錄新頁。

今年羅傑斯頂著前韓職最高薪洋將頭銜來台打拚，初期表現不理想，上半季先發5場只拿1勝、防禦率高達7.17，期間下二軍調整兩個月，下半季先發3場、防禦率1.40，今天添第2勝，表現判若兩人。

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兄弟總教練丘昌榮表示，下二軍期間羅傑斯知道自己的投球模式在中職生存會很辛苦，一直在做調整，畢竟有競爭和壓力，近期愈投愈好，這場算是個人來台代表作，「不過還是要持續觀察。」

羅傑斯透露，下半季調整心態，逐漸信任捕手，相對地，捕手也相信他，彼此有很好的默契，已經調整到每次先發都有取得勝利的自信。

雖然羅傑斯下半季3場先發都繳好投，不過教練團仍持續觀察，球團也補強新洋投，羅傑斯指出，他沒壓力，想法不會有太大改變，每次出賽就想辦法幫助球隊贏球。

中信兄弟先發洋投羅傑斯七局無失分奪勝，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

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