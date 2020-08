NBA》拓荒者一路殺進總決賽？ 傳奇名將大膽斷言

拓荒者復賽以來取得3勝1敗的佳績。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕傳奇名將「惡漢」巴克利(Charles Barkley)今日在節目上大膽斷言,暫居西部第9的拓荒者不僅能搶下季後賽門票,還能一路過關斬將,闖進總決賽爭冠。

傳奇球星「惡漢」巴克利。(資料照,美聯社)

巴克利深具信心表示,拓荒者能夠躋身西部第八種子,並上演「老八傳奇」,擊敗西部龍頭湖人,最終一路殺進總冠軍賽爭奪冠軍金盃。

請繼續往下閱讀...

事實上,這並非巴克利首次高度評價拓荒者,當巴克利話一講完就被其他人提醒,他上賽季也向拓荒者說過同樣的話。不過拓荒者上季成績確實不錯,一路闖進西部決賽,可惜系列賽遭勇士4:0「剃光頭」淘汰。

復賽以來,拓荒者的表現可圈可點,取得3勝1敗的佳績,近期更是連續擊敗西部強權火箭、金塊,團隊勢必士氣大振,目前距離西部第8的灰熊僅剩1場勝差,接下來拓荒者復賽還有4戰要打,分別交手快艇、七六人、獨行俠、籃網。

Charles Barkley says the Blazers will beat the Lakers in the first round and make the NBA Finals pic.twitter.com/4tv0lJO1BU