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NBA》拓荒者一路殺進總決賽？ 傳奇名將大膽斷言

2020/08/08 22:49

拓荒者復賽以來取得3勝1敗的佳績。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇名將「惡漢」巴克利（Charles Barkley）今日在節目上大膽斷言，暫居西部第9的拓荒者不僅能搶下季後賽門票，還能一路過關斬將，闖進總決賽爭冠。

傳奇球星「惡漢」巴克利。（資料照，美聯社）

巴克利深具信心表示，拓荒者能夠躋身西部第八種子，並上演「老八傳奇」，擊敗西部龍頭湖人，最終一路殺進總冠軍賽爭奪冠軍金盃。

事實上，這並非巴克利首次高度評價拓荒者，當巴克利話一講完就被其他人提醒，他上賽季也向拓荒者說過同樣的話。不過拓荒者上季成績確實不錯，一路闖進西部決賽，可惜系列賽遭勇士4：0「剃光頭」淘汰。

復賽以來，拓荒者的表現可圈可點，取得3勝1敗的佳績，近期更是連續擊敗西部強權火箭、金塊，團隊勢必士氣大振，目前距離西部第8的灰熊僅剩1場勝差，接下來拓荒者復賽還有4戰要打，分別交手快艇、七六人、獨行俠、籃網。

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