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CBA》林書豪無緣率隊爭冠 北京首鋼惜敗廣東衛冕軍

2020/08/08 22:39

林書豪。（資料照，圖片取自北京首鋼官方微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國CBA今晚「京粵大戰」，林書豪率領的北京首鋼激戰全場，苦苦追趕下，最終仍以85：88不敵易建聯為首的廣東宏遠衛冕軍，4強系列賽1勝2負惜敗，無緣更上層樓挺進總冠軍戰。

已經9度奪冠的廣東勁旅，有驚無險連續第2季挺進爭冠舞台，即將與2008年NBA選秀探花、SBL史上最大咖洋將梅奧（O.J. Mayo）所屬的遼寧飛“豹”，展開三戰兩勝的終極對決。

準決賽第2場浴血奮戰的林書豪，此役與台將周儀翔先發上陣，熱機稍慢的首鋼，克服5：14開局，急起直追首節形成13：16。廣東被首鋼終止31連勝後，逼得前2戰休兵的長人易建聯帶傷上陣，與國家隊後衛趙睿聯手攻堅，次節一度取得32：27，但林書豪帶頭三分彈反撲，上半場咬成37：37平手。

易籃後，首鋼攻守陷入低潮，讓廣東多保領先，57：63再被小幅拉開。決勝第4節，首鋼全力反撲，數度追至2分差，最後15.6秒方碩特大號三分彈破網，更緊追至83：84，但外援威姆斯穩穩2罰俱中，即使林書豪上籃回敬2分，外援尤度最後7秒三分線外犯規，又讓易建聯3罰2中，無緣扳平戰局延續生機。首鋼以尤度24分、21籃板最佳，林書豪貢獻17分、5助攻，周儀翔3分進帳；易建聯一柱擎天，繳出18分、14籃板的雙十演出，也是廣東贏球功臣，老將周鵬與威姆斯各挹注17分。

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