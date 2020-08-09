NBA》年度獎項入圍名單出爐 字母哥、詹皇、哈登爭MVP

亞德托昆波與詹姆斯爭奪年度MVP。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA今日公布年度獎項入圍名單，年度最有價值球員由公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、湖人「大帝」詹姆斯、火箭「大鬍子」哈登（James Harden）入圍，外界預期字母哥有望連莊MVP，但來勢洶洶的詹皇只要獲獎，將能再增添輝煌一頁。

公鹿本季戰績長紅，穩居聯盟龍頭寶座，頭號功臣就是亞德托昆波，他在疫情爆發前，平均每場繳出29.6分、13.7籃板及5.8助攻，以及出色投籃命中率，高達54.8％，他再度入圍年度MVP獎項，將挑戰史上第12位連莊MVP的球員。

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值得一提的是，字母哥不只進攻亮眼，連防守功力都備受認可，和湖人A.戴維斯（Anthony Davis）、爵士戈貝爾（Rudy Gobert），將角逐年度最佳防守球員獎項。

亞德托昆波想拚連莊的頭號假想敵就是生涯已4度拿下年度MVP的詹姆斯，他在停賽前場均助攻高達10.6次，並外帶25.7分、7.9籃板，助湖人鎖定西部頭號種子。

詹皇只要能再度獲獎，生涯5座MVP獎項將追平「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、羅素（Bill Russell）並列史上第2，僅次於6次獲獎的「天勾」賈霸。

至於另一焦點是新人王之爭，灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）呼聲最高，人氣極高的鵜鶘狀元Z.威廉森（Zion Williamson）因例行賽上陣場次少，與熱火的努恩（Kendrick Nunn）恐怕只是陪榜。

2019-20 NBA年度獎項入圍名單

年度最有價值球員：

亞德托昆波-公鹿

詹姆斯-湖人

哈登-火箭

年度最佳新人：

莫蘭特-灰熊

努恩-熱火

Z.威廉森-鵜鶘

年度最佳防守球員

亞德托昆波-公鹿

A.戴維斯-湖人

戈貝爾-爵士

年度最佳第六人

哈羅爾-快艇

施洛德-雷霆

L.威廉斯-快艇

年度最佳進步球員

阿德巴約-熱火

東契奇-獨行俠

英葛蘭-鵜鶘

年度最佳教練

布登侯澤-公鹿

唐納文-雷霆

納斯-暴龍

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