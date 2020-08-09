MLB》勇士王牌報銷無復出時間表 總管：冬天再說

索洛卡。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕在本月4日的勇士與大都會之戰中，勇士王牌索洛卡（Mike Soroka）在一次往一壘的補位中不慎跌倒受傷，經檢查後確定阿基里斯腱撕裂，整季報銷，今勇士總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）表示，索洛卡已經動完手術，確切回歸時間要等到冬天以後才會知道。

在4日對決勇士，索洛卡主投2.1局、送4次保送、被敲3安失4分退場。當時索洛卡在第三局面對到大都會打者戴維斯（J.D. Davis），被戴維斯擊出二壘方向滾地球，而索洛卡想要下丘補位，不料卻在投手丘上跌倒，起身走了幾步後，右腳因無法支撐身體重量、再次趴倒在地，防護人員趕緊上前攙扶他退場，隨後確定阿基里斯腱撕裂。

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透過大聯盟記者Mark Bowman的訪問，安索波洛斯談到索洛卡的傷勢指出，不想讓索洛卡有任何壓力，所以目前不會給出任何確切的回歸時間表。

因本季已確定報銷，至於是否因傷會影響到下一季的出賽，安索波洛斯也表示，索洛卡已在美國時間週五動完跟腱手術，最快要等到冬天以後再確切更新時間表。安索波洛斯說：「每個人都有屬於自己的治療方式，他有任何進展我們也會更新的。」

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