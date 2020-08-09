NBA》七六人哭哭！ 西蒙斯左膝動刀本季恐直接報銷

B.西蒙斯將離開園區接受手術，本季恐提前報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人昨擊敗魔術也確定將取得季後賽門票，不料稍早他們卻傳出壞消息，《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在推特上爆料，他們的全明星前鋒B.西蒙斯（Ben Simmons）接下來將要離開園區，接受左膝手術，本季很可能提前報銷。

B.西蒙斯是在日前七六人巫師之戰第三節傷退，經檢查後韌帶雖然沒有受傷，但左髕骨半脫位。雖然七六人希望能嘗試用不需要動刀的方試讓西蒙斯接受治療，但從目前來看，他恐怕還是難逃接受手術的命運。

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沃納洛斯基在報導中指出，有消息人士透露，西蒙斯將會離開「泡泡聯盟」，接受左膝關節鏡的手術，取出左膝部分游離體，然而考慮到之後他康復所需要的時間，除非七六人能夠在季後賽走得夠遠，否則B.西蒙斯回歸機率恐怕非常低。

Simmons will leave the NBA's Bubble for the procedure, and a timetable on a return is forthcoming. https://t.co/Vn7PsL3hZr — Adrian Wojnarowski （@wojespn） August 8, 2020

本季迄今西蒙斯在57場比賽中，場均能貢獻16.4分、7.8籃板以及8助攻，季後賽失去這位明星後衛對七六人來說恐怕將是不小的打擊，不過據悉七六人已經做好西蒙斯本季提前報銷的準備，接下來球隊的進攻重心應該會擺在中鋒恩比德（Joel Embiid）身上，而原本淪為替補的哈佛德（Al Horford）也將重回先發。

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