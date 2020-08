NBA》七六人哭哭！ 西蒙斯左膝動刀本季恐直接報銷

B.西蒙斯將離開園區接受手術,本季恐提前報銷。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人昨擊敗魔術也確定將取得季後賽門票,不料稍早他們卻傳出壞消息,《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)在推特上爆料,他們的全明星前鋒B.西蒙斯(Ben Simmons)接下來將要離開園區,接受左膝手術,本季很可能提前報銷。

B.西蒙斯是在日前七六人巫師之戰第三節傷退,經檢查後韌帶雖然沒有受傷,但左髕骨半脫位。雖然七六人希望能嘗試用不需要動刀的方試讓西蒙斯接受治療,但從目前來看,他恐怕還是難逃接受手術的命運。

沃納洛斯基在報導中指出,有消息人士透露,西蒙斯將會離開「泡泡聯盟」,接受左膝關節鏡的手術,取出左膝部分游離體,然而考慮到之後他康復所需要的時間,除非七六人能夠在季後賽走得夠遠,否則B.西蒙斯回歸機率恐怕非常低。

Simmons will leave the NBA's Bubble for the procedure, and a timetable on a return is forthcoming. https://t.co/Vn7PsL3hZr