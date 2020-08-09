MLB》32歲才是顛峰？德葛隆4年球速狂增8公里嚇死人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今撰文探討奇異現象，大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）從28歲開始，短短4年間直球球速增加了4.8英哩，今年他已經32歲了本季屢飆破100英哩速球。

過30歲後的德葛隆威力比20多歲時更強，他在2014年球季只有2顆破百英哩速球，不過在今年受疫情影響調整不易的縮水賽季，頭2場先發就投了5顆破百英哩，接著第3場先發一場就投了5顆。

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而若根據直球均速，也是從28年那年開始每年都提升，從2016年的93.9英哩、2017年95.1英哩、2018年95.8英哩、2019年96.9英哩，再到今年的98.7英哩。

德葛隆球速每年都提升。（取自大聯盟官網）

官網表示，大聯盟全面啟動逐球追蹤系統是在2008年，這12年來僅有8名投手能夠在4年來每一年都提升球速，並列出其他5名以年齡和球速而言可類比的先發投手，不過這些人提升的速度與德葛隆並非同一等級。

德葛隆與其他5名近年球速提升的先發投手。（取自大聯盟官網）

究竟是如何辦到的？德葛隆在日前接受記者採訪時說到：「過去因疫情休息的階段我依然穩定例行訓練，不過我感覺比前幾年還要練得更少，我想是因為有充足休息！」

德葛隆。（美聯社）

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