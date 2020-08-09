MLB》不想再癡等上一軍機會 洋基資深鐵捕高掛球鞋退役

資深捕手艾恩內塔宣布將退役，結束14年職業生涯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕季前才與洋基隊簽約的資深捕手艾恩內塔（Chris Iannetta），受訪時宣布將高掛球鞋、結束長達14年的大聯盟職業生涯。

洋基隊今年1月以小聯盟合約簽下37歲的艾恩內塔，補強本壘後防的深度，然而由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊，小聯盟2020年球季也正式取消，艾恩內塔也被洋基放進指定讓渡名單中，他也沒有去訓練基地（alternate training site）報到，最後被列入球隊的限制名單上。

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「如果我沒有在春天沒辦法上場比賽的話，那我就會結束職業生涯，他們（洋基）一直都知道，艾恩內塔今在受訪時對《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）說道，「當他們把我從名單上移出並要我去斯克蘭頓（洋基3A）時，就會發生這樣的事。」

艾恩內塔表示自己不想癡癡等待有人受傷，然後讓自己獲得上一軍的機會，「我從不希望任何人在我的職業生涯中受到傷害，從以前就不會，現在亦是。」而週六東岡凱爾 （Kyle Higashioka）被列入傷兵名單後，洋基應該會急需一名替補捕手，不過艾恩內塔卻告訴羅森索自己並沒有被列入名單中，但球隊也沒有說服他退役。

艾恩內塔球員生涯14年，有8年效力於洛磯隊，輾轉待過天使、水手、響尾蛇等隊，去年他在洛磯隊出賽52場，打擊三圍.222/.311/.417，敲出6轟。艾恩內塔在2008年曾打出過單季18轟，OPS+125，長打率5成05的好表現。

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