日職》機會真的來了！張奕今與歐力士一軍會合

張奕。（資料照，取自歐力士官網）

〔體育中心／台北報導〕效力日職歐力士隊的台灣投手張奕，右手肘不適，無緣開季一軍，之前都在二軍調整，日前他在二軍先發對上中日龍，主投6.1局無失分奪勝，還飆出9次三振，好表現引起監督關注，而日媒今在推特上指出，張奕已經回到大阪和一軍會合。

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歐力士近期投手群頻崩盤，5日對上羅德單場丟掉12分創本季失分新高，6日好不容易贏球，不過7、8日兩位先發投手還是表現不佳，也讓歐力士又吞下2連敗。而日媒《daily》先前指出，監督西村德文賽後曾暗示要剝奪鈴木優的輪值，給在二軍有好表現的張奕機會。

張奕去年棄打從投後投出驚奇，投入國家隊後還成為12強最佳先發投手。然而春訓時，張奕卻傳出手肘緊繃傷勢，也因此錯過一軍開季，不過張奕相當仍積極找回自己比賽的狀態，二軍本季4場，拿下1勝1敗，總計共投了19.1局被敲出21安，僅失5分也沒被敲出任何一支全壘打，防禦率只有1.86，表現相當亮眼。

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