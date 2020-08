索托。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在季前染疫少年強打索托(Juan Soto)好不容易在美國時間週三正式回歸後,今日首打席敲出個人本季首轟雖隊先馳得點,但終場國民仍以3:5敗給金鶯,吞下3連敗。

索托敲全壘打與隊友擊掌。(美聯社)

索托是國民打線相當重要的一員,去年他敲出34發全壘打,攻擊指數0.949,得分、打點各110,綜合貢獻値高達4.8(fWAR)。但在本季開賽前,卻不幸確診,而在回歸前雖傳出已有過6次檢驗陰性,卻因為沒有連續2次檢測陰性導致無法他遲遲無法歸隊。

今對決金鶯是索托回歸的第三場,今日第二局對決上艾斯曼(Thomas Eshelman ),索托在艾斯曼投出第二球時,毫不猶豫的揮棒將球打到左邊看台上,揮出個人生涯57轟,拿下國民本場比賽的第1分。

此戰國民雖8支安打多金鶯2支,但終場仍以2分差不敵金鶯,索托個人今日3打數繳出2安打。

.@JuanSoto25_ is on the board. pic.twitter.com/nHSh2X236M