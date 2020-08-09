NBA》復賽唯一不敗隊伍！布克狂轟35分、太陽滅「火」5連勝

一哥布克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕被《EPSN》認為復賽只是來陪打、僅有0.4%打進季後賽的太陽隊，一路過關斬將，還扳倒強權快艇、溜馬，今面對東部第四的熱火，一哥布克（Devin Booker）火力全開，轟出全場最高35分，領軍終場以119：112澆熄熱火，迎來5連勝，繼續維持不敗之身，排名也衝上西部第10，距離第9的拓荒者僅剩0.5場勝差。

太陽在復賽前還落後西部第八的灰熊有6場勝差，不過復賽後鳳凰城大軍卻展現出相當可怕的企圖心，連續扳倒巫師、獨行俠，絕殺坐擁雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）雙星的西部強權快艇，前役再扳倒之前復賽3連勝的溜馬，成為復後唯一不敗的球隊。

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此役開賽熱火就先發制人，首節就取得雙位數領先，不過次節太陽馬上展開反攻，靠著T.強森（Tyler Johnson） 兩罰命中，上半場打完以60：60戰平，易籃後兩對互有攻勢，分數呈拉鋸，太陽這次靠著薩里奇（Dario Saric）兩罰，在第三節取得些微領先，最末節太陽在布克及艾頓（Deandre Ayton）帶領下，打出一波9：2的攻勢，最終就以7分之差擊敗熱火。

太陽此役共6人得分上雙，布克轟下35分6助攻另有3籃板，艾頓18分12籃板繳出「雙十」成績單；熱火此役則由赫爾羅（Tyler Herro）表現最為搶眼，繳出25分10助攻8籃板，差2個籃板就就能締造大三元。

赫爾羅（右）差2籃板就能締造大三元。（美聯社）

目前西部第8仍由昨拿復賽首勝的灰熊占據，戰績33勝37敗，暫時領先西區第9拓荒者1.5場勝差，太陽與馬刺則以0.5場勝差緊追拓荒者，聯盟訂出新規則，只要第8種子最終沒能領先第9種子4.5場勝差，就要打附加賽。

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