NBA》為何復賽手感如此火燙 溜馬華倫透露這一點

華倫。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕自復賽後前鋒華倫(TJ Warren)手感火燙燙,連續五場比賽得分上雙之外,更有四場得分破30大關,今面對上詹姆斯(LeBron James)回歸坐鎮的湖人也展現超高效得分,領溜馬以116:111勝湖人,今日受訪他也透露為何自己在復賽能有如此好的狀態。

賽後透過《ESPN》談及到為何自己近期狀態如此好,華倫表示:「保持平常心做自己。」他也透露,自己從休賽期間一直在維持手感,另外還有許多人的支持與幫助,使自己能夠保持在狀態內。另外華倫也特別指出,非常感激溜馬將他帶進這個團隊。

此戰華倫繳出39分、5籃板、1助攻,其中得分為全場最高。另外在今日的比賽中,華倫除了首節狂飆18分外,更是在最後1分41秒內連得7分,包括終場前10.6秒的致勝三分彈,火燙手感賞湖人3連敗。





TJ Warren drops 39 and the Pacers defeat the Lakers 116-111



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/3mZoh0JY59