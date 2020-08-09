NBA》為何復賽手感如此火燙 溜馬華倫透露這一點

華倫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自復賽後前鋒華倫（TJ Warren）手感火燙燙，連續五場比賽得分上雙之外，更有四場得分破30大關，今面對上詹姆斯（LeBron James）回歸坐鎮的湖人也展現超高效得分，領溜馬以116：111勝湖人，今日受訪他也透露為何自己在復賽能有如此好的狀態。

賽後透過《ESPN》談及到為何自己近期狀態如此好，華倫表示：「保持平常心做自己。」他也透露，自己從休賽期間一直在維持手感，另外還有許多人的支持與幫助，使自己能夠保持在狀態內。另外華倫也特別指出，非常感激溜馬將他帶進這個團隊。

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此戰華倫繳出39分、5籃板、1助攻，其中得分為全場最高。另外在今日的比賽中，華倫除了首節狂飆18分外，更是在最後1分41秒內連得7分，包括終場前10.6秒的致勝三分彈，火燙手感賞湖人3連敗。





TJ Warren drops 39 and the Pacers defeat the Lakers 116-111



（via @NBAonTNT）pic.twitter.com/3mZoh0JY59 — Overtime （@overtime） August 9, 2020

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