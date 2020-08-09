MLB》接殺率99％！外野手這一漏毀了無安打比賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今在主場與巨人隊強投奎托（Johnny Cueto）對決，不過克蕭只投4.1局就被敲3轟失掉4分退場，終場道奇4：5輸球，克蕭吞下本季首敗；奎托則因為隊友的判斷瑕疵終結5局無安打比賽。

克蕭今天首局就不順，被敲兩支安打還投出保送塞成滿壘，最後讓打者敲內野高飛球化解危機，第二局回穩送出三上三下，不過第三局被敲兩發全壘打，第五局再遭史拉特（Austin Slater）敲全壘打，單場雙響砲，隨後再連續被敲兩支二壘安打，克蕭投不滿5局黯然退場，防禦率3.60。

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巨人今天派出奎托先發，他前5局投得虎虎生風，完全沒被敲出安打只投出1次保送。

但第6局赫南德茲（Enrique Hernandez）擊出的高飛球讓巨人外野手潘斯（Hunter Pence）疑受燈光影響發生判斷失誤，一路跑上三壘，無安打比賽破功，奎托大受打擊，隨後透納（Justin Turner）的3分砲將比數追成1分差，奎托最後投不滿6局就退場，所幸巨人牛棚守成助奎托拿下本季首勝。

賽後奎托說：「這就是比賽的一部分，我的隊友潘斯漏了球，事情就是發生了，我知道他心情非常糟。」根據Statcast的統計，赫南德茲這記三壘安打飛球停留在空中時間6.7秒，被接殺的機率為99%。

奎托。（USA TODAY Sports）

克蕭吞本季首敗。（法新社）

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