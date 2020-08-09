MLB》當女壘國手遇上運動家王牌火球 也只能閉眼了

〔記者倪婉君／綜合報導〕27歲的運動家王牌蒙塔斯今天以7局無失分拿下本季第2勝，也展現他在疫情空窗期的訓練成效，其中包括在實戰打擊練習時還和美國女壘國手佩奇．哈爾斯特德「對決」，讓她只能閉眼猛力揮棒。

蒙塔斯去年繳出9勝2敗、防禦率2.63成績，雖在季中違反大聯盟禁藥規定遭禁賽80場，但今年他仍獲任命為開幕戰先發投手，且最近兩場都以7局好投奪勝，目前2勝1敗、防禦率1.57。蒙塔斯和去年曾效力運動家的王維中交情不錯，兩人從2014年亞歷桑納秋季聯盟就結識。

請繼續往下閱讀...

儘管大聯盟受疫情影響至上月底才開季，蒙塔斯並未放棄任何訓練機會，除了進牛棚練投、模擬比賽，還找高中生一起練習，也包括和佩奇．哈爾斯特德在實戰打擊練習中對決。

23歲的佩奇去年從美國名校UCLA畢業，從2016年以來就是美國女壘國家隊一員，她的哥哥萊恩．哈爾斯特德則是效力巨人小聯盟的後援投手。佩奇日前受訪時也聊到她和蒙塔斯的「對決」過程，她坦言其實對他不太熟，也不知道他的球速有多快。

「我那時在旁邊等著要打他的球，其中一個打者對我說：『嘿，你知道他能投到100英里吧？』」佩奇笑說自己很驚訝地回說：「什麼！」接著她走上打擊區，「第一球他投過來，我眨了眨眼，球就不見了。我只能試著閉上眼睛、盡全力揮擊。」佩奇透露蒙塔斯人很好，也愛講一些垃圾話，練習過程很有趣。

蒙塔斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法