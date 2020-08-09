中職》林益全、蔣智賢開心陪兒子玩球 將來打球再說

富邦悍將今天舉辦父親節親子活動，林益全和蔣智賢也和球迷一起陪兒女傳接球。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將今天舉辦父親節親子活動，林益全和蔣智賢也和球迷一起陪兒子傳接球，他們都很開心能和小孩在場上玩球，對於兒子將來是否打棒球，則表示如果他們想打會支持，但是會先告訴他們這是一條很辛苦的路。

林益全的兒子今年上中班，他表示，兒子很迷棒球，不但可以玩一整天，他有比賽的時候，如果沒到球場，一定會看轉播，還看叫媽媽拍影片指導他怎麼打擊。

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林益全兒子打擊架式十足。（記者陳志曲攝）

雖然兒子現在對棒球非常有興趣，林益全表示，將來會麼樣不知道，如果兒子上小學後真的想打球，他會把打球的辛苦分析給他聽，一旦兒子決定要打球，他會全力支持。

蔣智賢也表示，他支持將要升小二的兒子依照自己的興趣自由發展，前一陣子兒子常打籃球，但覺得太累，最近改玩棒球，不過，並沒有特別投入，平常在家裡也不會看他的比賽轉播，還是比較喜歡看卡通，如果兒子將來要打棒球，他會支持，但是會跟他說清楚這條路並不輕鬆。

蔣智賢與兒女。（記者陳志曲攝）

蔣智賢陪兒子傳接球。（記者陳志曲攝）

林益全陪兒女傳接球。（記者陳志曲攝）

林益全與兒女。（記者陳志曲攝）

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