CBA》自責錯失最後一擊 林書豪感性發文：一整晚沒睡...

林書豪。（圖片取自林書豪微博）

〔體育中心／綜合報導〕本季離開NBA轉戰中國CBA的林書豪，最後一役奮戰32分鐘，總計18投7中，貢獻17分、5助攻，但最終球隊仍3分不敵易建聯為首的廣東宏遠，讓錯失追平機會的林書豪相當自責，眼眶泛淚難過離開球場，經過一晚沉澱，林書豪今在社群媒體上深情發文感謝球迷的支持。

林書豪好不容易才率領北京扳平強敵廣東，壓軸生死戰，雙方又一路拉鋸，廣東隊易建聯最後讀秒階段3罰2中，北京把球權交到林書豪手中，但他最後卻沒能命中三分外線，無緣再扮英雄力保生機，加盟CBA首季也以4強作收。

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林書豪此役仍然遭對手重兵看防，嘴角和鼻子都被碰撞，昨摔倒了6次，被侵犯次數就高達9次，但仍無法喚回此戰的勝利，賽後林書豪雙手掩面，彎腰久久無法起身，同時眼眶泛淚，難過離開球場。

今林書豪在微博發文，坦言自己昨天情緒太滿，一整晚都沒睡，苦澀地寫下：「這樣的失利讓人心碎。真的心疼。我這賽季想為上帝、球迷、北京以及所有幫助和支持過我們的人贏得勝利。即使我們面對的球隊實力如此強大，我相信在比賽終場哨聲響起之前，我們一定能贏得勝利。」

他也提到疫情發生時，他們一天都沒有浪費。雖然不知道賽季何時或是否會重新開始，但卻每天都在努力訓練，準備，保持狀態，自己也放下包袱，重塑自我，成為一個嶄新的球員。

最後他也感謝球團給他機會，和隊友們的全力以赴，也不忘感謝一直支持他的球迷們，「無論我在哪個城市，你們一直關注我，支持我。太感謝了永遠愛你們！」

林書豪發文抒發心情。（圖片取自林書豪微博）

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