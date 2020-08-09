晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 網球

網球》小孩子才做選擇 天后小威美網、法網都想打！

2020/08/09 15:44

小威廉絲。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕休兵長達半年的小威廉絲（Serena Williams），即將於WTA新增的萊辛頓女網賽出擊，這位9月就滿39歲的美國傳奇天后表示，她不但想拚自家美國公開賽，甚至打算趕場參與法國公開賽。

英國《衛報》指出，這項賽事挑在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相對較緩和的美國中部肯塔基州大城舉行，小威榮膺頭號種子，這也是她自今年2月代表美國打聯邦盃後，相隔半年重返賽場。坐擁23座大滿貫女單金盃的地主球星賽前透露，迫不及待上場打球，除了本月底美網，更想前往歐洲挑戰9月下旬紅土大滿貫，「如果情況允許，這確實是個機會，希望一切順利，畢竟我們要先習慣沒什麼球迷的球場。」　　

美網8月31日至9月13日在紐約登場，儘管各國球星都憂心美國疫情，陸續傳出退賽，已當媽媽的小威，仍堅持挑戰美網第7冠，她也非常小心，甚至隨身帶著50個口罩，「我沒有足夠肺活量，所以不確定會發生什麼，我想會沒事的，只是出門在外謹慎點好。」2011年因肺栓塞住院的小威，生下女兒後曾於2017年復發，自認肺功能受影響，但她認為打網球很酷，也是生活一部份，「攸關健康，所以我有點神經質，這也是必須做的。」

　　　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。