網球》小孩子才做選擇 天后小威美網、法網都想打！

小威廉絲。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕休兵長達半年的小威廉絲（Serena Williams），即將於WTA新增的萊辛頓女網賽出擊，這位9月就滿39歲的美國傳奇天后表示，她不但想拚自家美國公開賽，甚至打算趕場參與法國公開賽。

英國《衛報》指出，這項賽事挑在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相對較緩和的美國中部肯塔基州大城舉行，小威榮膺頭號種子，這也是她自今年2月代表美國打聯邦盃後，相隔半年重返賽場。坐擁23座大滿貫女單金盃的地主球星賽前透露，迫不及待上場打球，除了本月底美網，更想前往歐洲挑戰9月下旬紅土大滿貫，「如果情況允許，這確實是個機會，希望一切順利，畢竟我們要先習慣沒什麼球迷的球場。」

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美網8月31日至9月13日在紐約登場，儘管各國球星都憂心美國疫情，陸續傳出退賽，已當媽媽的小威，仍堅持挑戰美網第7冠，她也非常小心，甚至隨身帶著50個口罩，「我沒有足夠肺活量，所以不確定會發生什麼，我想會沒事的，只是出門在外謹慎點好。」2011年因肺栓塞住院的小威，生下女兒後曾於2017年復發，自認肺功能受影響，但她認為打網球很酷，也是生活一部份，「攸關健康，所以我有點神經質，這也是必須做的。」

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