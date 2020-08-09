電競》國泰金控反毒電競大賽 全台48校逾10萬學生參與

「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」總決賽熱血開打，同學們絞盡腦汁要贏得冠軍寶座。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國泰金控與知名線上遊戲學習平台PaGamO及全台各縣市教育局合作，首度推出「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，歷經近5個月賽程，今於台北國泰金融會議廳舉辦全國總決賽，來自全台48校、共61隊的國中小的反毒菁英齊聚一堂，角逐「國泰反毒英雄」寶座。

這次活動導入由大學教授出題、國教署審核通過之國中小反毒題目，以讓小朋友快問快答的方式進行遊戲，每人起始擁有七塊領地，將依照題目難易度及準確度獲得對應領土，在刺激的遊戲中，潛移默化吸收反毒知識。國中組全台總決賽成績出爐，七年級由台中衛道中學拿下冠軍，八年級由高雄右昌國中的好棒棒隊出線，九年級則是桃園市私立復旦中學國中部奪得寶座。

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林口國中為最多同學入選總決賽的隊伍，帶隊老師張家銘（右）、參賽同學薛珺文（中）、詹育儒。（大會提供）

來自全台各地的反毒菁英們集結，今天一早帶著就讀高雄右昌國中的小孩北上，參加總決賽的沈媽媽，對於孩子能打進全台總決賽非常開心，她分享：「雖然一開始對這樣的活動比較陌生，但透過慢慢的認識，以及觀察孩子在學習過程中的變化，認為這是一個很好的活動。」沈媽媽表示：「孩子會以贏得比賽為目標，跟團隊通力合作，思考可行的策略，刺激他們思考，而這場反毒電競活動，也融合數學、自然、英文等主要學科，推動台灣創新的教育方式，更能呼應這些被稱為「網路原住民」的學習背景。」同樣從高雄北上，來自青年國中的老師佘麗玉也表示：「會認識這個活動是透過國泰志工進校園的宣導，用電競的方式，讓學習成效不太好的學生從中得到成就感，是非常寓教於樂的活動。」

另間來自新北市的林口國中，更一口氣有4隊打入總決賽，是全部參賽學校中最多，帶隊的張家銘老師表示：「透過電競的方式提升同學的興趣，對於反毒議題的推廣有很大的助力。更有學生因為參加了反毒電競比賽，啟發了其他領域的學習熱忱，還勵志想當程式設計師。」其中參加比賽的林口國中8年級同學薛珺文、侯任謙表示：「跟同學一起參加反毒電競比賽很有成就感，我們為了準備這個比賽，昨天晚上多練了2、3個小時，一直練習到半夜，今天早上七點多就出發了，心情非常興奮也希望能拿到好成績！」

現場貴賓台中市教育局副局長劉火欽（右起）、新北市教育局副局長劉明超、教育部國教署學務校安組組長林良慶、台灣大學電機系教授暨PaGamO創辦人葉丙成、國泰人壽資深副總劉大坤、國泰人壽張殷壽副總、國泰產險副總孫騰敏、國泰金控協理廖昶超。（大會提供）

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