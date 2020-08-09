日職》陽岱鋼選球眼率先突破封鎖 巨人與中日握手言和

陽岱鋼3局上代打選到保送，中止對手的8上8下。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今與中日龍三連戰最後一役，台灣好手陽岱鋼沒有先發，僅在第3局代打上場，1打席選到四壞球保送，巨人終場以2：2與中日握手言和，近4場苦吞3敗1和的成績。

中日首局就砲轟巨人先發投手宮國椋丞，阿部壽樹敲出右外野2分砲，助隊先馳得點，巨人打線前6局遭洋投羅德里奎茲（Joely Rodriguez）封鎖，只靠著3次保送上壘，直到7局上才靠著大城卓三的左外野二壘安打展開攻勢，一舉粉碎對手無安打比賽的美夢，下一棒洋砲惠勒（Zelous Wheeler）再補上一支左外野二壘安打，追回1分。

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中日換投也無法止血，亀井善行在滿壘適時擊出高飛犧牲打，幫助巨人扳平戰局，羅德里奎茲也無緣勝投，此役他缴出6.1局飆挨2安失2分的優質先發，另有8次三振和3次保送。

兩隊一路纏鬥至延長第10局都未能越雷池一步，雙方以2：2握手言和，加上這一場的和局，讀賣巨人近日已經連4場不勝，前3場則是都吞下敗仗。

陽岱鋼此役未先發，僅在第3局取代投手上場打擊，他與羅德里奎茲纏鬥6球後選到四壞球保送，成為巨人軍此役首度上壘的打者，也中止對手的8上8下。陽岱鋼出賽30場，48打數敲出11支安打，有1支二壘安打，本季首轟尚未開張，另有5分打點，打擊率只有2成29。

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