中職Live》邦威連飆2K化解滿壘危機 獅 1：0 悍將

第三局

3上，張偉聖敲出投手前方彈跳球形成內野安打，陳傑憲獲得四壞球保送，林靖凱：觸擊短打推進隊友到二三壘有人，吳桀睿獲得觸身球保送，形成滿壘。

不過邦威及時回穩，連續三振掉林安可和高國慶，解決滿壘失分危機，讓獅隊空手而回。

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3下，林宥穎2人出局後敲出右外野二壘安打，悍將此役首安開張，但下一棒李宗賢在得點圈有人時遭到施子謙三振。

第二局

2上，陳鏞基在2人出局後敲出左外野落地安打，隨即盜上二壘，林祖傑適時擊出右外野安打，助隊先馳得點，再靠著林安可的失誤，推進到二壘。

第一局

1上，邦威首局投出三上三下，先讓陳傑憲擊出游擊方向滾地球遭到刺殺，林靖凱敲出右外野方向飛球遭到接殺，吳桀睿的游擊方向滾地球也遭到刺殺出局。

1下，施子謙開局連飆2K，連續三振掉李宗賢和張正偉，張進德斷棒擊出中外野飛球出局。

雙方先發打序

統一獅

1. 陳傑憲 LF

2. 林靖凱 2B

3. 吳桀睿 DH

4. 林安可 RF

5. 高國慶 3B

6. 陳鏞基 CF

7. 林祖傑 SS

8. 林祐樂 C

9. 張偉聖 CF

先發投手:施子謙

富邦悍將

1. 李宗賢 SS

2. 張正偉 RF

3. 張進德 DH

4. 蔣智賢 2B

5. 林益全 1B

6. 高國麟 LF

7. 辛元旭 3B

8. 申皓瑋 CF

9. 林宥穎 C

先發投手:邦威

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