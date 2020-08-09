中職》一軍首K後連兩場開轟 張進德：全力揮擊仍要減少被三振

張進德。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將張進德8月6日首度在一軍被三振，之後連兩場開轟，張進德表示，打擊策略並沒有改變，全力揮擊同時也要減少被三振的次數。

張進德二軍101打席被三振8次，平均12.6打席1次三振已經是很少，一軍更是前6場比賽、25打席都沒有被三振，直到8月6日才被樂天桃猿霸能第1次三振。

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雖然張進德未能挑戰前兄弟象王金勇保持的新人首戰起連32打席無三振紀錄，但是長打火力似乎也因此解封，8月7日對統一獅首度開轟就是雙響砲，8日再轟出3分砲。

對於首度三振前後的全壘打表現大不同，張進德表示，其實打擊策略並沒有任何改變，前一陣子手眼協調比較不理想，對打擊造成一些影響，最近狀況好很多，同樣的揮棒終於把球送出全壘打牆。

張進德表示，在美國學到觀念是把球打進場內就有機會，因此會盡量避免被三振，畢竟棒球是團體的比賽，不斷累績上場就有更好的機會贏球。

張進德一向全力揮擊，這種類型的打者通常三振率比較高，至今天賽前為止，本季已轟出20支全壘打的3名打者，也是被三振數前3名，24轟的林安可平均4.6打席1次三振，20轟的林立和蘇智傑分別是4.4打席和4.2打席，被三振率都是張進德（36打席2次三振）的4倍左右。

張進德表示，全力揮擊又要減少被三振，他會盡量把球帶進來再揮棒，不要太急著揮棒，降低揮空棒的機率自然可以減少三振數。

張進德。（記者陳志曲攝）

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