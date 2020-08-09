羽球》周天成與李洋、王齊麟進綠島 攜手為離島孩子圓夢

為離島孩子圓夢，周天成親自來到綠島國小指導羽球校隊。（記者陳賢義翻攝）

［記者陳賢義／台東報導］「羽夢想更近」今年5月台東縣綠島國小羽球隊教練將小選手們平日練習的情況剪輯成1支短片，希望拋磚引玉，讓世界看見綠島國小羽球隊，孩子們有更多的機會圓夢並獲得更多資源，結果，不但獲得台灣羽球一哥周天成親自回應，並主動拍攝影片給孩子，且邀請黃金男雙李洋、王齊麟，今起一連3天跨海到校指導，攜手為離島孩子圓夢，讓全校驚呼不已。

台東縣教育處表示，中華民國羽球協會在今年5月舉辦全國羽球校隊紀錄短片徵集活動，綠島國小羽球隊教練將小選手們平日練習的情況剪輯成1支短片，希望可以讓世界看見綠島國小羽球隊，影片以「綠島不是只有觀光和自然資源，還有一隻堅持夢想的羽球隊」為主軸拍攝，望能藉此拋磚引玉，讓孩子們有更多的機會圓夢，並獲得更多資源。

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這支影片如蝴蝶效應般的產生漣漪，除了讓世界羽聯（BWF）以官方帳號在影片下方留言打氣，更得到周天成親自回應，並主動拍攝影片給孩子，影片中表示願意前往綠島國小拜訪羽球隊，讓教練和小朋友非常驚喜。

綠島國小校長趙光華表示，學校教練藉此機會，與周天成的物理治療師高敏珊聯繫，非常感謝周天成與高老師還協助邀請李洋、王齊麟連袂指導學生羽球技術及運動傷害防護的知識，周天成還自掏腰包提供運動傷害防護器材，以及運動衣和羽球裝備送給孩子，期望這次活動可以讓世界看見偏鄉離島孩子們的堅持，也讓孩子們學習國手的精神，朝著夢想邁進。

台灣羽球一哥周天成與黃金男雙李洋、王齊麟連袂到校傳授球技，綠島國小羽球校隊樂開懷。（記者陳賢義翻攝）

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