中職Live》張志豪、蘇緯達B2B開轟！桃猿2：6兄弟

第三局

3下，江坤宇遭三振，一出局。 許基宏選到保送，周思齊遭三振，兩出局。張志豪一上來就敲右外野方向全壘打、單場雙響砲。兄弟5：2領先。下一棒蘇緯達再敲一發陽春砲，兄弟6：2領先，桃猿決定換投。

3上，林智平敲安上壘、廖健富飛球遭接殺。林智平盜壘失敗，兩出局。 林泓育滾地球遭刺殺，三出局。

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第二局

2下，陳文杰選到保送上壘。林書逸敲滾地球，陳文杰遭刺殺，打者上到一壘。陳家駒敲滾地球遭刺殺，兩出局。林書逸上到二壘。 吳東融遭三振，三出局。

2上，朱育賢一上來就敲陽春砲，達成生涯百轟里程碑。梁家榮選到保送上壘，林承飛、桃猿攻占一三壘，詹智堯敲出高飛犧牲打、帶有1分打點，桃猿2：3兄弟。

第一局

1下，吳東融先靠失誤上壘，兩出局後，周思齊選到保送，下一棒張志豪敲出三分砲，兄弟3：0領先。

1上，兩出局後，廖健富選到保送上壘，林泓育游擊方向飛球遭接殺，三出局。

樂天桃猿先發打線

陽耀勳 , RF

林智平 , 3B

廖健富 , DH

林泓育 , C

朱育賢 , LF

梁家榮 , 1B

林承飛 , SS

詹智堯 , CF

郭嚴文 , 2B

先發：洪聖欽

中信兄弟先發打線

吳東融 , 2B

江坤宇 , SS

許基宏 , 3B

周思齊 , DH

張志豪 , CF

蘇緯達 , 1B

陳文杰 , RF

林書逸 , LF

陳家駒 , C

先發投手：周磊

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