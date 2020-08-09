中職Live》張志豪、蘇緯達B2B開轟！桃猿2：6兄弟

第三局
3下，江坤宇遭三振，一出局。 許基宏選到保送，周思齊遭三振，兩出局。張志豪一上來就敲右外野方向全壘打、單場雙響砲。兄弟5：2領先。下一棒蘇緯達再敲一發陽春砲，兄弟6：2領先，桃猿決定換投。
3上，林智平敲安上壘、廖健富飛球遭接殺。林智平盜壘失敗，兩出局。 林泓育滾地球遭刺殺，三出局。
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第二局
2下，陳文杰選到保送上壘。林書逸敲滾地球，陳文杰遭刺殺，打者上到一壘。陳家駒敲滾地球遭刺殺，兩出局。林書逸上到二壘。 吳東融遭三振，三出局。
2上，朱育賢一上來就敲陽春砲，達成生涯百轟里程碑。梁家榮選到保送上壘，林承飛、桃猿攻占一三壘，詹智堯敲出高飛犧牲打、帶有1分打點，桃猿2：3兄弟。
第一局
1下，吳東融先靠失誤上壘，兩出局後，周思齊選到保送，下一棒張志豪敲出三分砲，兄弟3：0領先。
1上，兩出局後，廖健富選到保送上壘，林泓育游擊方向飛球遭接殺，三出局。
樂天桃猿先發打線
陽耀勳 , RF
林智平 , 3B
廖健富 , DH
林泓育 , C
朱育賢 , LF
梁家榮 , 1B
林承飛 , SS
詹智堯 , CF
郭嚴文 , 2B
先發：洪聖欽
中信兄弟先發打線
吳東融 , 2B
江坤宇 , SS
許基宏 , 3B
周思齊 , DH
張志豪 , CF
蘇緯達 , 1B
陳文杰 , RF
林書逸 , LF
陳家駒 , C
先發投手：周磊