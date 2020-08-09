中職》神代打蘇緯達 當年美職球隊開價50萬美元要他改練捕手

蘇緯達。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟29歲強力左打蘇緯達，本季代打敲出5支全壘打，生涯代打累計7支全壘打，兩項都是中職紀錄，被球迷封為「代打之神」，事實上，過去他曾有「少年緯達的煩惱」，靠著不斷努力才有今日成就。

台東阿美族出身的蘇緯達，因哥哥的關係喜歡上棒球，小學三年級加入少棒隊，原本是右撇子的他，因為教練要求全隊都改練左打，因此「棄右從左」，他說，「我從三年級改練左打，一直到六年級才習慣。」

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蘇緯達所處的長濱少棒標榜快樂打棒球，但升上國內強權泰源青少棒就快樂不起來了，他回憶道，「少棒快樂打球，到了青少棒練球好累，不想打了，就跑離開球隊，爸爸很生氣，硬是開車載我回球隊，我在車上一直哭。」

有些不情願地聽爸爸的話，蘇緯達勉強堅持繼續打球，青少棒他球速就能飆到142公里，主要擔任後援投手，同學王躍霖則是先發，曾奪國中棒球聯賽硬式組冠軍。

到了台中高農（現更名興大附農）蘇緯達繼續投打「二刀流」，高一飆速145公里，投球功夫挺不賴的，只是好漢最怕傷來磨，他說，「因為欣賞松坂大輔，小時候我的夢想是站在投手丘投球，但高一丟到手肘和肩膀都不舒服，之後還是有投，但多數時間都擔任打者，守一、三壘。」

蘇緯達投打兼修，長打能力出色，身材條件又好，他透露，高一就有美職球隊開價簽約金50萬美元想網羅，條件是要改練捕手，考量因素是青棒時期他較瘦，未來去美國打球會吃虧，若蹲捕機會較多，高中三年期間也有多支美職球隊對他有興趣，只不過家庭因素考量，高中還沒畢業也無法跟職業球隊接觸，最終沒能成行，「現在回想起來還是會覺得可惜。」

高中畢業後，蘇緯達決定升上台體大，球探獵才雷達不再聚焦，他坦言，因為沒能出國打球，心態上低潮很久，一直沒能走出來，直到當兵進國訓隊遇到王光輝教練的開導，才逐漸走出陰霾。

2015年蘇緯達進入中信兄弟，由於職棒強度十足，他說，剛進職棒會懷疑自己的能力，後來在教練、學長的分享經驗下，逐漸適應環境，今年代打有不錯的成績，主要是心態有做好準備，盡力完成教練團交代的任務。

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