中職》「小鬼」黃鴻升是資深象迷 難忘洪一中一天蹲捕兩場

球團邀請「鬼峮戀」男主角黃鴻升開球和賽前開唱。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕本週對樂天桃猿三連戰，中信兄弟在洲際主場舉行主題日「龍角散喉糖CHILL K歌」活動，今天由藝人「小鬼」黃鴻升、柯有倫賽前開球，賽後兩人將與歌手魏如萱開嗓熱唱。

賽前黃鴻升、柯有倫開球，分別由王威晨、詹子賢蹲捕接球，只見兩人都精準把球丟到手套中，黃鴻升直說很開心，還開玩笑表示本來要丟滑球的。

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黃鴻升表示，小時候他是兄弟象迷，對陳義信、洪一中、李居明、王光輝的事蹟如數家珍，記得有一次雙重賽，洪一中白天蹲完接著晚上蹲，「超扯的，不愧是鐵捕。」黃鴻升知道幫他接球的王威晨是王光輝的兒子，感覺非常特別。

黃鴻升說，今天是他第一次在球場唱歌，2003年他還在男團「丸子」時，曾到球場和「黃金三劍客」陳致遠、彭政閔、蔡豐安一起演出，還幫職棒唱主題曲「愛的全壘打」。

黃鴻升透露，最近加入明星棒球隊，目前還是板凳球員、還在2A，慢慢練習，小時候他喜歡打棒球，長大後在演藝圈打拚，比較沒時間打球。

黃鴻升與柯有倫。（記者廖耀東攝）

黃鴻升。（記者廖耀東攝）

黃鴻升。（記者廖耀東攝）

黃鴻升。（記者廖耀東攝）

黃鴻升。（記者廖耀東攝）

峮峮熱舞開場。（記者廖耀東攝）

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