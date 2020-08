NBA》直呼詹皇該拿年度MVP 勇士D.格林給出理由

勇士前鋒D.格林(右)認為本季年度MVP應由湖人球星「詹皇」詹姆斯(左)得獎。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA今日公布年度獎項入圍名單,湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)將與公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)、火箭一哥哈登(James Harden)爭奪年度MVP,對此勇士前鋒D.格林(Draymond Green)表示,他認為詹姆斯應該得獎。

年度MVP之爭向來受到外界矚目,以本季而言,多數人認為亞德托昆波非常有機會連莊年度MVP,但D.格林有自己的想法,他在《TNT》的節目《NBA Tip-Off》上直呼:「我會選擇詹姆斯得獎,我認為詹姆斯經歷了這一年並成功讓湖人大復活,我覺得這必須代表某種意義。」

截至今日為止,詹姆斯本季出賽65場,場均貢獻25.4分、8個籃板、10.3次助攻,在聯盟助攻排行榜上傲視群雄,投籃命中率也保持49.5%的高檔水準,而詹姆斯上回拿下年度MVP則需追溯至2013年了。

Draymond has LeBron as his MVP pic.twitter.com/Q2uENmywS4