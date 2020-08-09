NBA》直呼詹皇該拿年度MVP 勇士D.格林給出理由

勇士前鋒D.格林（右）認為本季年度MVP應由湖人球星「詹皇」詹姆斯（左）得獎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今日公布年度獎項入圍名單，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將與公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、火箭一哥哈登（James Harden）爭奪年度MVP，對此勇士前鋒D.格林（Draymond Green）表示，他認為詹姆斯應該得獎。

年度MVP之爭向來受到外界矚目，以本季而言，多數人認為亞德托昆波非常有機會連莊年度MVP，但D.格林有自己的想法，他在《TNT》的節目《NBA Tip-Off》上直呼：「我會選擇詹姆斯得獎，我認為詹姆斯經歷了這一年並成功讓湖人大復活，我覺得這必須代表某種意義。」

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截至今日為止，詹姆斯本季出賽65場，場均貢獻25.4分、8個籃板、10.3次助攻，在聯盟助攻排行榜上傲視群雄，投籃命中率也保持49.5%的高檔水準，而詹姆斯上回拿下年度MVP則需追溯至2013年了。

Draymond has LeBron as his MVP pic.twitter.com/Q2uENmywS4 — gifdsports （@gifdsports） August 8, 2020

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