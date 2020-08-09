NBA》準備被送回家吧！里拉德、喬治隔空互嗆火藥味四溢

里拉德（右）與喬治（左）隔空互嗆。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕小「里」飛刀難得失準，里拉德（Damian Lillard）最後關鍵2罰落空、三分一擊也沒進，拓荒者117：122不敵終場前換下主力的快艇，也錯失持續進逼老八灰熊的機會，賽後他還與快艇射手P.喬治（Paul George）隔空互嗆，揚言要把對方打包送回家。

前場才狂轟11記三分彈的里拉德，最後18.6秒站上罰球線，快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）在板凳席拚命干擾，看到老冤家居然都沒投進，樂得他誇張做出去年季後賽里拉德向當時在雷霆P.喬治的揮別手勢，氣得拓荒者一哥賽後放話：「我曾把貝佛利送回家，P.喬治去年也被送回家，我不會被這些動作傷到，這反而告訴你，他們被你傷的有多重。對我來說，這只是證明他們希望我在關鍵時刻別再跳出來。」

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里拉德這番強硬回應，立刻引來P.喬治在IG反擊，「今年輪到你也要被送回家了，尊重點！」結果里拉德立馬回覆：「繼續換球隊吧，遇到困難只會跑掉，你們這群傢伙就是蠢蛋。」不甘示弱的P.喬治則嘲諷：「這點你也要尊重，在我效力首支球隊（溜馬）的生涯，我比你獲得更多成功。」雙方場上恩怨情仇，如今延燒至網路唇槍舌戰，引發各界熱議。

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