中職》統一二軍打瘋了！全場5轟、合掃16安血洗悍將

統一二軍勝。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一二軍今對戰悍將二軍，全場敲出5轟、全隊合掃16安，終場以16：5大勝，近期拿下4連勝。

悍將先發林聖榮今在首局就遭狙擊，被郭阜林、鄧志偉、姚雨翔各轟一支陽春砲；3局再讓潘傑楷敲出滿貫砲，沒解決任何一名打者就退場，總計今天登板2局被敲9安、挨4轟，失掉10分有9分是自責分。

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統一二軍郭阜林在1局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍鄧志偉在1局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍姚雨翔在1局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

同時統一也在3局海灌8分、奠定勝基，8局鄭鎧文上場代打再從悍將第4任投手歐書誠手中扛出一發陽春砲，也是統一團隊本場比賽第5轟，終場以16：5血洗悍將。

統一二軍潘傑楷在3局上擊出滿貫全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍鄭鎧文在8局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一二軍郭阜林5打數擊出4安打。（記者黃志源攝）

獅隊打線今先發9人全員皆安、其中以先發三壘手郭阜林表現最為出色，不僅有全壘打演出、還繳單場5支4的猛打賞。

統一先發吳承諭今登板6局被敲5安、僅失2分，另有4次三振、3次保送，以優質先發拿下本季第4勝。

統一二軍先發投手吳承諭。（記者黃志源攝）

富邦二軍先發投手林聖榮。（記者黃志源攝）

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