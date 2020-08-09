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NBA》太陽爆冷復賽唯一不敗 布克用瘋狂5連勝回饋球迷

2020/08/09 21:03

布克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕公認NBA賽季重啟只是陪打配角的太陽，卻在布克（Devin Booker）領軍下一路過關斬將，週日挾119：112撲滅熱火，不但大爆冷門5連勝，更是22隊唯一未嘗敗績的超級黑馬，排行也升至西部第10，離第9的拓荒者僅半場勝差，最後3場仍有機會一搏季後賽門票。

此役拚出35分、6助攻的布克，職業生涯首度5連勝，正是太陽在奧蘭多迪士尼隔離園區上演驚奇之旅的頭號關鍵，「復賽就是給我們創造機會，當然要好好把握。」近5戰場均29.4分、4.5籃板、6.5助攻的明星後衛強調，這不單是為自己而戰，更要報答不離不棄的鳳凰城球迷，「當我來到太陽時（2015年），我們還沒有現在這樣的成功，但長久以來粉絲一直支持，這是我們虧欠他們的。」為慶祝太陽自2014年後首度5連勝，球團官方推特甚至把名字改成「5-0」，驕傲之情溢於言表。

日正當中的太陽，戰績31勝39敗，加上拓荒者同日落馬，最後3場雙方都有輸不得的壓力，也讓西部壓軸第8張季後賽門票的爭奪更加膠著。目前老八灰熊33勝37敗，領先拓荒者1.5場勝差，太陽與馬刺則緊追在後，加上聯盟復賽新規則，第8種子若沒領先第9種子4.5場勝差，還得再打附加賽，因此太陽8月11日起依序對上雷霆、七六人與獨行俠等已晉季後賽隊伍，仍得全力搶勝才能再創驚奇。

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