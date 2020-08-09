藤球》阿東A隊移工自律戒酒 下週力拚藤球王衛冕

阿東A隊慶祝得分，下週力拚藤球王衛冕。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2020國際移工藤球王爭霸戰」台北市預賽，週日在中正運動中心熱鬧開踢，去年摘下藤球王的阿東隊（ARTONG），因為球員工作因素，今年調整陣容，結果阿東A隊突圍而出，勇奪台北市預賽第1晉級決賽，向蟬聯王座邁進。

阿東A隊先在四強賽與WHAT TEAM A上演3局激戰，驚險以21：18、20：22、21：19勝出，決賽對上Love Romsai打得更加強勢，球員頻頻進攻得手，終以21：19、21：18穩坐龍頭。為保住藤球王名號，阿東眾球員傾巢而出，A、B、C共3隊出擊，最終阿東A隊闖關成功。教練CHUEANAIKHAO SURA（梁亞東）對球員的表現深感滿意，他表示為了這次比賽，平常愛小酌一兩杯的大家，除了更認真練習，也都很自律地暫時不碰酒，尤其陣中許多好手雖然因為工作不能參賽，決賽面對更強的隊伍，還是有信心能取勝。

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歷經北北桃三場預賽大車拚，最終8強名單出爐，包括桃園市預賽第1名TAICHUNG FC、第2名PLAIFAH B；新北市預賽第1名IYARA.FC、第2名NanKhan；台北市預賽第1名阿東A、第2名Love Romsai，以及扮演魔王關卡的台灣藍、白隊，屆時8隊8月16日會師台北體育館7樓， 爭奪藤球王榮銜。

志在衛冕的阿東A隊，網前攻勢兇猛。（大會提供）

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