MLB》被霸凌、被輕視 擋不住全壘打王阿隆索

阿隆索。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），去年單季繳出53轟，不僅一舉突破新人紀錄、也是國聯全壘打王。阿隆索成為紐約大都會新科當紅炸子雞，但不為人知的是，他的少年時期不僅因身材被取笑、也少有人看好他打進大聯盟。

老將隊友卡諾以「全休息室最快樂的人」形容阿隆索。卡諾說：「能單季有個30轟很棒了，而他打了超過50轟。但即使如此，他仍是那個謙虛的大男孩。他最愛開心的和隊友聊天，我最欣賞這樣的他。」

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阿隆索這樣溫和的個性，加上青年時代高大但微胖的體型，讓他受到不小挫折。阿隆索的好友佩佩（Michael Pepe）說，阿隆索當時通常是整個團體裡最大隻的孩子，但從小，「小胖子」、「胖弟」等綽號總揮之不去。佩佩說：「聽著我也不開心，我感同身受。但彼得（阿隆索）從不會生氣，他總逆來順受。」

不少同儕還會出手揍當年的小阿隆索，他同樣逆來順受，但心裡卻很受傷。阿隆索回憶：「我不會回擊、且很能忍痛，不過心理上是痛的。」

當年不回擊、內心卻保持堅定，阿隆索跌破許多人眼鏡。如今，阿隆索成為新科新人全壘打紀錄保持人。佩佩說：「你怎能不欣賞他？他持續保持樂觀、有著很棒的個性。這就是他，從未變過。」

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