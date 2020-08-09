中職》再1轟寫傲人紀錄 張志豪:今年沒任何一轟是我想打的

中信兄弟以10：5勝樂天桃猿，張志豪奪下單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟今天火力全開，全場擊出11支安打，包括張志豪雙響砲、蘇緯達陽春砲，最終就以10:5擊敗樂天桃猿，張志豪獲選單場MVP。

張志豪近期打擊陷入大低潮，今天賽前為止連16打數未敲安，他透露，身體感到有些疲累，眼睛看球的速度有點跟不上。

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此役首局張志豪轟3分砲一掃陰霾，3局下再敲2分砲，單場雙響砲，灌進5分打點，接著蘇緯達轟「背靠背」全壘打，苦主都是洪聖欽，先發2.2局失6分承擔敗投，張志豪本季累計19轟，再敲1轟，即能成為史無前例連4季少20轟打者。

張志豪單場雙響砲，海灌5打點。（記者廖耀東攝）

「我知道這紀錄。」張志豪強調，不會把連4季20轟當作目標，本季19轟沒有一支是他想要刻意打的，只想確實擊球，特別是下半季換球，更要掌握擊球點，把球打強勁。

兄弟上半季奪冠後，下半季初打線熄火，近兩場得分都達兩位數，谷底反彈，兄弟教頭丘昌榮指出，下半季前10場選手心態打起來有些放鬆，這兩場漸入佳境，希望接下來打擊手感能延續。

兄弟先發投手周磊投3.2局失5分，連兩場先發都撐不滿5局，幸賴牛棚接手5.1局未失分，丘昌榮說，這場中繼投手吳哲源、彭識穎、陳柏豪表現不錯，守住局面沒掉分，再交給吳俊偉、李振昌守成，至於周磊是否繼續先發，還要跟投手教練討論，新秀左投魏碩成也是先發人選。

張志豪單場雙響砲，海灌5打點。（記者廖耀東攝）

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