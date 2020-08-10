拓荒者續拚季後賽門票 今日賽事預告與轉播

拓荒者一哥里拉德今要帶領球隊續拚季後賽門票。（資料照，USA TODAY Sports）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有1場賽事轉播帶給大家，早上7點印地安人作客白襪，印地安人由本季3勝0敗、防禦率僅0.83的畢柏（Shane Bieber）先發，對決白襪右投吉歐里多（Lucas Giolito），究竟誰的表現會技高一籌呢？此外，今日台灣好手張育成能否出賽值得關注。球迷朋友記得收看轉播囉！

請繼續往下閱讀...

NBA方面有5場轉播，拓荒者對決七六人，正在力拚季後賽門票的拓荒者，此役能繼續朝西部第8種子邁進嗎？火箭交手國王，復賽以來苦吞4敗的國王，今日會有怎樣的表現呢？籃網強碰快艇，來看快艇能否收下3連勝？灰熊對壘暴龍，有望奪下新人王的莫蘭特（Ja Morant）碰上衛冕軍勢必會面對不小考驗；最後一場馬刺交戰鵜鶘，兩隊皆有望奪下季後賽門票，此役正面交鋒會擦出怎樣的火花呢？球迷朋友記得鎖定轉播！

MLB

07:00 印地安人@白襪 FOX體育

NBA

06:30 七六人@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

08:00 火箭@國王 ELEVEN SPORTS1

09:00 籃網@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

10:45 灰熊@暴龍 ELEVEN SPORTS1（D-Live）

11:30 馬刺@鵜鶘 緯來體育（D-Live）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法