棒球》「屆時會拿著手套還是步槍？」前中職洋投回憶1996台海危機

曾效力興農牛的洋投奧古斯都。（擷取自奧古斯都《WSS SPORTS》受訪影片）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力中職興農牛、台灣大聯盟雷公隊的洋投奧古斯都（Don August）因回憶曾被黑道脅迫打假球的經歷，先前在台灣再度打開知名度，日前他繼續「講古」，回憶1996年見證台灣第一次總統直選的經歷、並以一個外國人的角度重現當時的台海危機。

奧古斯都1995來台發展，他回憶隔年1月再度回到台灣時，雖然街上的景象沒有太大改變，但因為3月的總統大選、台灣與中國之間瀰漫著十分緊張政治氛圍，「我問了台灣隊友，他們都只是聳聳肩，說不用擔心，不會有事情發生，他們（中國）總是會做這些（軍事）威脅。」

請繼續往下閱讀...

隨後興農全隊到澳洲進行集訓，並在二月中回到台灣，奧古斯都注意到局勢變得更緊張了，四處可見競選活動與大型集會，並提到其中一組提倡獨立的候選人（當時代表民進黨參選的彭明敏與謝長廷），讓堅持一國兩制的中國十分惱怒，「我常常聽到中國要入侵了，當我們在台中訓練時，球場離台灣海峽很近，大概每隔十分鐘就會看到台灣的戰鬥機在巡邏，」奧古斯都如今回首，字句裡仍帶著餘悸，「許多人都非常緊張不安，我當時覺得，自己極有可能面臨一場戰爭。3月中旬時我到底是會拿著手套還是步槍呢？」

奧古斯都憶道，每天的情勢都在升溫，除到高雄進行熱身賽時，在街上遇到以為是正式開戰的防空演習，嚇出一身冷汗外，同時還聽說中國在對岸架設飛彈對準台灣，而在美國派出艦隊來視察之際，也有愈來愈多外國人離開這裡、返回自己的國家。「我聽說如果有入侵行動的話，美國軍隊會把美國人帶出去，我們必須跟AIT（美國在台協會）報告住處。」

奧古斯都表示，球隊就在這樣的氛圍下準備開季，最後球季順利開打，興農在開幕四連戰遭兄弟象橫掃，而選舉終於到來、最終也順利落幕，「當選舉結束後，緊張的情勢慢慢平歇。街上再也沒有任何競選活動與演講，與中國之間也沒有了選舉時的緊張。我很高興一切都結束了，在台灣只要好好打球就好，我的隊友是對的，但對我來說整件事還是太激烈了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法