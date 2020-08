網球》選手自行承擔染疫風險！美網要求參賽者免責簽名

庫爾霍夫。(資料照,法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,美國網球公開賽已提出一份免責聲明,要求選手自行承擔染疫風險,而且參賽者都得簽名,對此荷蘭男雙好手庫爾霍夫(Wesley Koolhof)已在個人推特轉發,引發各界熱議。

這份免責聲明部分內容:「我自願承擔由我或我接觸其他人而造成的任何風險和責任,包括嚴重的疾病、受傷或死亡,無論是由美網或其他人的疏忽造成。在法律允許最大限度內,我將永遠不會起訴美國網協、金恩夫人國家網球中心、ATP、WTA巡迴賽、辛辛那提網球有限公司、美國網協選手發展公司、美國網協基金會公司、紐約市等。這是免責同意書,我將同意它永遠有效。」

本月31日紐約開打的美網大滿貫波折不斷,甚至因為疫情導致球星退賽潮,西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)已表態放棄男單衛冕,澳洲現任世界球后芭提(Ash Barty)、「火爆浪子」基里奧斯(Nick Kyrgios)、俄國帕芙柳琴可娃(Anastasia Pavlyuchenkova )、烏克蘭絲薇托莉娜(Elina Svitolina)、荷蘭伯騰絲(Kiki Bertens),以及2016年美網男單冠軍的瑞士瓦林卡(Stan Wawrinka)等,都已無意冒著染疫風險飛去美國參賽。

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f