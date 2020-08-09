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網球》選手自行承擔染疫風險！美網要求參賽者免責簽名

2020/08/09 23:13

庫爾霍夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，美國網球公開賽已提出一份免責聲明，要求選手自行承擔染疫風險，而且參賽者都得簽名，對此荷蘭男雙好手庫爾霍夫（Wesley Koolhof）已在個人推特轉發，引發各界熱議。　

這份免責聲明部分內容：「我自願承擔由我或我接觸其他人而造成的任何風險和責任，包括嚴重的疾病、受傷或死亡，無論是由美網或其他人的疏忽造成。在法律允許最大限度內，我將永遠不會起訴美國網協、金恩夫人國家網球中心、ATP、WTA巡迴賽、辛辛那提網球有限公司、美國網協選手發展公司、美國網協基金會公司、紐約市等。這是免責同意書，我將同意它永遠有效。」

本月31日紐約開打的美網大滿貫波折不斷，甚至因為疫情導致球星退賽潮，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已表態放棄男單衛冕，澳洲現任世界球后芭提（Ash Barty）、「火爆浪子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、俄國帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova ）、烏克蘭絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭伯騰絲（Kiki Bertens），以及2016年美網男單冠軍的瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）等，都已無意冒著染疫風險飛去美國參賽。　

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