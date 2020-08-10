MLB》勞瑞安諾挨球吻還遭挑釁 運動家、太空人爆發全武行

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕奧克蘭運動家今天在主場面對休士頓太空人，竟上演大亂鬥。運動家外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）在第7局挨了單場第2次觸身球後，就當場質疑對方故意砸人，他上到一壘後念念有詞，並和太空人休息區互嗆，最後兩隊爆發全武行。運動家最後以7：2贏球，太空人吞下5連敗。

此戰第5局勞瑞安諾就挨了太空人投手貝利（Brandon Bailey）的觸身球，第7局他上場打擊，太空人投手卡斯泰拉諾斯（Humberto Castellanos）一顆失投的曲球，讓勞瑞安諾又挨了球吻，他當下不滿向投手嗆聲，上到一壘後仍碎念。

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運動家今和太空人爆發肢體衝突。（法新社）

這時在休息區的太空人打擊教練辛特隆（Alex Cintron）回嗆並挑釁，勞瑞安諾衝上前理論被沒有上場的太空人捕手賈諾（Dustin Garneau）推倒在地，最後兩隊板凳淨空、爆發肢體衝突，裁判現場大聲喊著要球員回休息室。

由於正直疫情期間，兩隊都沒有保持社交距離，恐怕會面臨禁賽處分。本季稍早道奇投手凱利（Joe Kelly）因對太空人丟危險近身球，遭禁賽8場。

運動家今和太空人爆發肢體衝突。（今日美國）

曾待過太空人的運動家投手費爾斯（Mike Fiers）揭露太空人隊的違規作弊後，震撼棒壇。太空人隊總教練辛奇（A.J.Hinch）以及總管魯諾（JeffLuhnow）遭停職一年，皆被球隊開除。

WE STAN RAMON LAUREANO pic.twitter.com/yetRXFu0Ql — Eric Hubbs （@BarstoolHubbs） August 9, 2020

運動家外野手勞瑞安諾（左）衝向太空人休息區理論，兩隊爆發衝突。（今日美國）

運動家外野手勞瑞安諾（中）衝向太空人休息區理論，兩隊爆發衝突。（美聯社）

運動家今和太空人爆發肢體衝突。（美聯社）

運動家今和太空人爆發肢體衝突。（美聯社）

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