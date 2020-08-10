MLB》林子偉先發守二壘又移防外野 紅襪再見轟氣走藍鳥

紅襪林子偉安全上壘。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪隊今天在主場迎戰多倫多藍鳥，台灣好手林子偉先發守二壘，2打數沒有出現安打，而他在第9局移防守中外野。紅襪隊靠著莫爾蘭 （Mitch Moreland）的再見兩分砲，最後以5：3氣走對手。

林子偉今擔任先發第九棒，3局下首名打者布雷德利（Jackie Bradley Jr.）敲安上壘，林子偉犧牲觸擊，藍鳥投手修梅克（Matt Shoemaker）第一時間沒有接起來，再傳一壘刺殺，紅襪隊提出挑戰，經過電視輔助判決，改判為林子偉安全上壘，紀錄上給修梅克接球失誤。

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紅襪林子偉滑到二壘，並趁對手傳球失誤上到三壘。（美聯社）

紅襪隊在該局無人出局攻占一、二壘，開路先鋒維杜戈（Alex Verdugo）敲投手前滾地球，但修梅克傳二壘卻又發生失誤，原本的二壘跑者回來得分，一壘跑者林子偉上到三壘。可惜紅襪這局未能再添分數。

林子偉第二打席右外野平飛球遭接殺，第三打席吞三振。第9局林子偉移防至中外野，並有守備機會。總計林子偉此戰2打數未敲安，賽後打擊率降至0.182，這是林子偉相隔5場再度出賽，前一次上場是在8月2日。

兩隊前8局打完戰成3：3平手，9局下莫爾蘭擊出左外野再見兩分砲，紅襪隊就以5：3贏球。莫爾蘭此役單場雙響砲進帳3分打點。

（影片來源：大聯盟官網）

紅襪莫爾蘭擊出再見兩分砲。（今日美國）

紅襪氣走藍鳥。（今日美國）

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