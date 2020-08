MLB》雙方多次垃圾話攻擊 光芒靠再見安打氣走洋基（影音）

〔體育中心/綜合報導〕穩居美東王座的洋基,本季對同區的光芒打得卻有些苦手。系列賽前三場1勝2負落後。今天第四戰,第1局和第5局都靠著對手的觸身球與失誤攻下3分。但第9局卻被光芒擊出再見安打,吞下敗仗。

光芒再見安打氣走洋基。(美聯社)

洋基先發投手派克斯頓(James Paxton)前六局投球完全壓制光芒打線,送出高達11次三振。但第七局卻先被光芒二年級生布羅索(Mike Brosseau),轟出一發左外野的兩分彈。接下來輪到洛爾(Brandon Lowe)打擊,這位從小就是洋基迷的二壘手,沒有讓光芒球團失望。擊出一支背靠背的陽春彈,將戰局扳平成3:3。

派克斯頓先發6.1局飆11K,無關勝負。(法新社)

光芒捕手培瑞茲敲再見安打。(美聯社)

洛爾今天除了擊出追平全壘打外,還在九局下兩人出局時,靠著捕手培瑞茲(Michael Perez)的適時一擊,跑回球隊致勝分。同時也讓關門的洋基投手布里頓(Zack Britton)連5.2局無失分記錄破功吞下敗投。

洛爾瞪向洋基休息室。(USA TODAY Sports)

光芒休息室。(法新社)

此戰也發生了一些小插曲。兩隊休息室內球員,多次朝對方大呼小叫,洛爾賽後接受訪問時提到:「洋基隊這個周末作客比賽都在嘰嘰喳喳,我們也曾用同樣方式回應,不過顯然他們並不喜歡我們的回覆。」

洋基與光芒之間的摩擦可以追溯至2018年,當時光芒投手對洋基打者丟出危險近身球,隔沒多久換成「沙胖」沙巴西亞(CC Sabathia),對光芒前捕手Jesús Sucre丟出報復觸身球,讓兩隊就此結下梁子。

Apparently the Rays dugout was talking shit to Paxton on his way back to the dugout pic.twitter.com/dLsTCnT16z