MLB》雙方多次垃圾話攻擊 光芒靠再見安打氣走洋基（影音）

〔體育中心／綜合報導〕穩居美東王座的洋基，本季對同區的光芒打得卻有些苦手。系列賽前三場1勝2負落後。今天第四戰，第1局和第5局都靠著對手的觸身球與失誤攻下3分。但第9局卻被光芒擊出再見安打，吞下敗仗。

光芒再見安打氣走洋基。（美聯社）

洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）前六局投球完全壓制光芒打線，送出高達11次三振。但第七局卻先被光芒二年級生布羅索（Mike Brosseau），轟出一發左外野的兩分彈。接下來輪到洛爾（Brandon Lowe）打擊，這位從小就是洋基迷的二壘手，沒有讓光芒球團失望。擊出一支背靠背的陽春彈，將戰局扳平成3：3。

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派克斯頓先發6.1局飆11K，無關勝負。（法新社）

光芒捕手培瑞茲敲再見安打。（美聯社）

洛爾今天除了擊出追平全壘打外，還在九局下兩人出局時，靠著捕手培瑞茲（Michael Perez）的適時一擊，跑回球隊致勝分。同時也讓關門的洋基投手布里頓（Zack Britton）連5.2局無失分記錄破功吞下敗投。

洛爾瞪向洋基休息室。（USA TODAY Sports）

光芒休息室。（法新社）

此戰也發生了一些小插曲。兩隊休息室內球員，多次朝對方大呼小叫，洛爾賽後接受訪問時提到：「洋基隊這個周末作客比賽都在嘰嘰喳喳，我們也曾用同樣方式回應，不過顯然他們並不喜歡我們的回覆。」

洋基與光芒之間的摩擦可以追溯至2018年，當時光芒投手對洋基打者丟出危險近身球，隔沒多久換成「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia），對光芒前捕手Jesús Sucre丟出報復觸身球，讓兩隊就此結下梁子。

Apparently the Rays dugout was talking shit to Paxton on his way back to the dugout pic.twitter.com/dLsTCnT16z — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） August 9, 2020

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